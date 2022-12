3 z 4 topowych aplikacji w App Store służy do generowania grafiki przez AI

Sekcja Neural Filters zawiera coraz więcej narzędzi. Dziś są to m.in. narzędzia do automatycznego retuszu portretów, do robienia makijażu na twarzy, czy do zmiany miny uwiecznionej na zdjęciu. Nie ma najmniejszego problemu, by np. zmienić kierunek, w jaki patrzy portretowana osoba.