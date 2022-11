Koparki do Bitcoina w Walmarcie. Kiedy w Lidlu i Biedronce?

W wyniku wspomnianego pęknięcia bańki wiele firm zajmujących się wyłącznie kryptogórnictwem zmuszona była zakończyć działalność. Spadająca wartość owych walut sprawiła, że koszt ich wydobywania okazywał się wyższy od otrzymywanej w zamian wartości. To dobre wieści dla graczy komputerowych, bowiem to oznacza koniec kryzysu z dostępnością kart graficznych na rynku, do tej pory masowo skupowanych przez owe firmy. Co mają wspólnego gracze z tą formą bankowości i co to właściwie jest co całe kryptogórnictwo?