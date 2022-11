Chińska stacja kosmiczna będzie miała nietypowych gości. Trochę mnie to niepokoi

Jakby nie patrzeć, zarówno zwierzęta jak i astronauci będą mieli z całym eksperymentem sporo problemu. Zwierzęta będą musiały najpierw przeżyć stresującą podróż na orbitę, a następnie zostaną zamknięte w niewielkim pomieszczeniu na pokładzie modułu Wentian, skąd nie będą mogły wyjść na zewnątrz, chociażby po to, aby obniżyć poziom stresu. Co więcej, małpy będą musiały się przyzwyczaić do samej mikrograwitacji, co z pewnością będzie dla nich wyzwaniem. No i w końcu, kopulacja w warunkach mikrograwitacji może także okazać się ogromnym wyzwaniem, a przecież dopiero w tym momencie rozpocznie się trudna część eksperymentu, czyli monitorowanie płodu rozwijającego się w mikrograwitacji.