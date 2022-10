ThinkPad świętuje 30-lecie. Byliśmy na urodzinowej imprezie, a ty możesz kupić limitowaną edycję X1 Carbon

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 30thAnniversary Edition dostępny będzie w limitowanym nakładzie 6000 sztuk, z czego 1000 trafi wyłącznie do Japonii. Jeśli zaś chodzi o pozostałe 5000 sztuk, to 100 z nich trafi do Polski i będzie je można nabyć już w tym miesiącu. Tanio jednak z pewnością nie będzie – nie znamy póki co ceny w złotówkach, ale w oficjalnym sklepie Lenovo w Stanach Zjednoczonych edycja specjalna została wyceniona na 4169 dol., co – uwzględniając podatki – przekłada się na grubo ponad 20 tys. zł. Dla zamożnego prezesa to jednak żaden kłopot, zaś świadomość posiadania limitowanego produktu kultowej marki: bezcenna.