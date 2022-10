Superziemie są naprawdę super. To lepsze miejsce do życia niż Ziemia

Od samego początku poszukiwania egzoplanet, naukowcy chcieli poszukiwać tzw. Ziemi 2.0. Chęć odnalezienia odpowiedzi na odwieczne pytanie o to „czy jesteśmy sami we wszechświecie” mobilizowała naukowców do poszukiwania planety możliwie jak najbardziej podobnej do Ziemi, w nadziei, że znajdziemy na niej życie podobne do tego, które istnieje na naszej planecie.