Sonos Ray was zaskoczy. Zarówno na biurku, jak i sypialni

Nawet na tle Sonosa Beam nowy Ray to maluszek. Waży zaledwie 1,95 kg i mierzy 559 x 71 x 95 mm. Bez problemu zmieścimy go w malutkiej sypialni, a nawet na biurku w akademiku. Mniejszy rozmiar wymusił jednak pewien kompromis, który nie do końca mi się podoba, czyli brak podłączenia przez HDMI. Niby nic, ale łączność HDMI znacząco ułatwiłaby podłączenie Sonosa Ray do telewizora czy komputera. Niestety tutaj jedyną opcją przewodową jest kabel optyczny; znajdziemy go w zestawie, ale ma on długość tylko 1,5 metra, więc wystarczy do podłączenia telewizora stojącego na szafce, ale jeśli telewizor wisi na wieszaku, długości może zabraknąć.