Koniec z Hindusami na infoliniach. Ten startup zamienia ich w białych Amerykanów

Gdy dzwonimy do centum obsługi, rzadko robimy to z uśmiechem na twarzy. Awaria, usterka, wadliwy produkt - sięgamy po telefon w okolicznościach stresu, żalu i złości. Operatorzy call center to pierwsza linia obrony producenta przed wściekłym klientem. Gdy w końcu odbiera nas pracownik po drugiej stronie, często pada ofiarą nagromadzonej frustracji. Kiedy klient słyszy, że ma do czynienia z osobą o egzotycznym akcencie, rasistowskie komentarze stają się codziennością dla hinduskich pracowników.