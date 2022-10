Znów będzie można pójść do Starbucksa z godnością. Podświetlane logo ma wrócić do MacBooków

Nie wiadomo oczywiście, czy podświetlane logo powróci. Apple składa każdego roku ogrom wniosków do urzędu patentowego i tylko nieznaczna część z nich kiedykolwiek trafia do rzeczywistych urządzeń. Jeśli jednak jest jakiś element, który Apple powinien jeszcze przywrócić w swoich laptopach (po wywaleniu touchbara i przywróceniu MagSafe) to jest nim właśnie podświetlane logo. Żeby w końcu można było pójść do Starbucksa z godnością.