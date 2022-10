Nowy YouTube dostępny dla wszystkich. Tak zmieni się aplikacja

Wygląda też na to, że YouTube w końcu zrozumiał, że „tryb ciemny” to nie „tryb szary”, jak obecna aplikacja, która nie jest zupełnie wygaszana na ekranach AMOLED. Nowa wersja ma być prawdziwie czarna – dotyczy to zarówno aplikacji mobilnej jak i wersji przeglądarkowej, do której również trafi tryb ambientowy.