Polscy naukowcy chcą produkować prąd jak łaziki na Marsie. Tyle że na Ziemi i tanio

Według szacunków tylko 40 proc. energii pochodzącej ze spalania węgla czy węglowodorów jest wykorzystywane. Co z pozostałymi 60 proc.? Uciekają jako ciepło odpadowe. A gdyby tak zmieniać je w prąd? W kosmosie to możliwe. Naukowcy z AGH chcą, aby w końcu zaczęto to robić także na Ziemi.