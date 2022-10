Leica właśnie wypuściła analogowy aparat. Ta przyjemność kosztuje 25 tys. zł

Teraz Leica wypuszcza model M6 w nowej, odświeżonej wersji. Co się zmieniło? Bardzo niewiele, bo poprawiono wizjer, który teraz jest większy (powiększenie 0,72x) i do tego jest pokryty nowocześniejszymi powłokami antyrefleksowymi. Pojawiła się też dioda sygnalizująca poziom akumulatora, a także delikatne odświeżenie (a fuj!) elektroniki wewnątrz aparatu. Choć to analogowa konstrukcja, to elektroniczny jest m.in. czujnik światła potrzebny do ustawienia ekspozycji.