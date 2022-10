Morawiecki chce kupić hałdę elektrośmieci i rozdać wyborcom. Kancelaria premiera jak chiński bazarek

Bo spójrzmy prawdzie w oczy. Nikt, ale to absolutnie nikt nie potrzebuje pendrive’a z logo KPRM czy jakiejkolwiek innej firmy. Sam mam w domu co najmniej 30 różnych USB-Sticków nagromadzonych na przestrzeni kilku lat służbowych wyjazdów i nie mam pojęcia, co z nimi zrobić, bo połowa nie działa, a druga połowa do niczego się nie przydaje.