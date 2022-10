Odkurza, zabija roztocza i dezynfekuje. Jimmy BX7 Pro - recenzja

Tak się dziwnie złożyło, że odkurzacz przyszedł do mnie w dniu, gdy zaprosiłem gości. Postanowiłem wypróbować go zatem na prawdziwym polu bitwy – krzesłach z welurową tapicerką w salonie. Mój kot uwielbia je i korzysta ochoczo z każdego z czterech krzeseł na zmianę, by leżeć na nich godzinami. Nie ma chyba na świecie miejsca bardziej zakłaczonego niż one.