U7HQ to świetny telewizor do sportu, ale co z e-sportem? Również bardzo dobrze. Telewizor obsługuje standard VRR, który jest kluczowy do zapewnienia maksymalnej responsywności w grach. Zmierzony input lag, czyli czas od wciśnięcia przycisku na kontrolerze gry do efektu widocznego na ekranie, to 16,1 ms, co jest również wynikiem bardzo dobrym.