Zepsuł się przełącznik, sam go wymieniasz. Dream Machines DM7 Switch Duo - test

Podczas testów odnotowałem interpolację 2+1 pojawiającą się dopiero na poziomie 19 000 DPI. Jitter i predykacja - nieuświadczona. Polecam za to zainstalować oficjalne oprogramowanie Dream Machines, dzięki któremu podbijemy częstotliwość przesyłu danych do 1000 Hz. Bazowa wartość wynosi bowiem 500 Hz. Wystarczy do biurowej pracy, ale w grach może być lepiej. Jedyne, do chcę się przyczepić, to spore skoki między wartościami DPI, które zmieniamy na sztywno. Mamy do czynienia z zakresem 400, 800, 1600, 3200, 5000 oraz 19000 DPI.