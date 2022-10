Tak działa Cyberpunk 2077 na najdroższej karcie i z setką modów

Wśród zastosowanych modyfikacji jest przede wszystkim PSYCHO Ray Tracing Graphics Next Gen Mod. Istotną modyfikacją jest także Photorealistic Reshade modyfikujący cieniowanie, a także Draw Distance Boost zwiększający zasięg widzenia. Istotną zmianą jest modyfikacja dodająca do gry perspektywę TPP. Moim zdaniem akurat tego moda mogłoby nie być, ponieważ to z perspektywy FPP Cyberpunk 2077 zawsze prezentował się najbardziej okazale.