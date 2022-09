Kategorię "Our Sun" (Nasze Słońce) wygrała fotografia "A Year in the Sun" (Rok na Słońcu), którą wykonał Soumyadeep Mukherjee. Jest to 365 ekspozycji nałożonych jedna na drugą, pokazujących ziemski rok "życia" naszego Słońca. Zaskakuje sprzęt użyty do zdjęcia, czyli amatorska lustrzanka Nikon D5600 z obiektywem Sigma 150-600 mm.