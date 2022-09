Do udziału w konkursie zapraszamy przedszkolaki (1. kategoria) i uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego (2 kategoria). Zadaniem uczestników będzie wymyślenie i narysowanie, namalowanie lub wyklejenie pogromcy smogu, czyli tzw. Smogożercy. Postać ma przedstawiać „narzędzie” do walki ze smogiem, może on posiadać np. odpowiednie przyrządy, wymyślone gadżety, łapki itp. do pozbywania się smogu. Wizerunek może być śmieszny, przyjazny bądź straszny i groźny