Startuje Empik Premium Week. Niemożliwe promocje na tysiące produktów!

To przystawka do telewizora, dzięki której każdy odbiornik może być smart TV i mieć dostęp do aplikacji serwisów VOD czy gier. Znajdziemy tu wszystkie najważniejsze portale streamingowe, pozwalające oglądać filmowe i serialowe hity (Netflix, Amazon Prime Video, HBO MAX, Disney+, Spotify - jak coś jest w Polsce dostępne, to właśnie na Chromecast 4.0 na pewno będzie działać). Urządzenie może być też najtańszą konsolą do gier, bo wystarczy zainstalować aplikację do grania w chmurze - jak GeForce Now czy Xbox - by móc grać.