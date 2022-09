Sonda kosmiczna oberwała od Słońca wyrzutem masy prawie z prędkością światła i nic jej się nie stało

Warto tutaj wspomnieć, że sonda Solar Orbiter wykorzystuje swoje przeloty w pobliżu Wenus nie tylko do zacieśniania trajektorii lotu wokół Słońca, ale także do stopniowego nachylania płaszczyzny swojej orbity. Dzięki temu już za kilka lat sonda będzie w stanie wykonać pierwsze w historii obserwacje biegunów Słońca, które do dzisiaj stanowią dla nas tajemnice.