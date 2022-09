Wokół Saturna krąży zmielony księżyc. Dzięki temu gruzowi możemy podziwiać pierścienie

Co ważne, teoria może tłumaczyć nachylenie planety do płaszczyzny jej orbity wynoszące aż 26,7 stopnia. Tak dużego nachylenia nie sposób uzyskać na etapie formowania planety, ani nawet w dużej kosmicznej kolizji planet. Naukowcy wskazują jednak, że stopniowe oddalanie się Tytana od Saturna, interakcje Tytana z Chrysalis oraz interakcje całego tego układu z pobliskim Neptunem mogły z czasem nachylić Saturna do nawet 36 stopni względem płaszczyzny orbity. Zniszczenie Chrysalis mogło na przestrzeni ostatnich ponad 100 mln lat zmniejszyć to nachylenie do obecnych 27 stopni.