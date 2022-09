Roidmi EVA to robot sprzątający, który nie tylko odkurza i myje podłogę, ale także opróżnia się samodzielnie z kurzu i myje własnego mopa. Cel producenta był prosty: uwolnić klienta od czynności serwisowych, które choć zajmują mniej czasu niż samo sprzątanie, to należą do mało przyjemnych obowiązków.