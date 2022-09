Ruszyła produkcja tlenu na Marsie. To duży krok w kierunku bazy na planecie

Pod koniec sierpnia 2022 roku, 16 miesięcy po lądowaniu naukowcy z zespołu łazika Perseverance zwracają uwagę na MOXIE. Urządzenie to miało co do zasady sprawdzić, czy istnieje możliwość wytwarzania tlenu z bogatej w dwutlenek węgla atmosfery marsjańskiej. Gdyby potwierdziły się przypuszczenia, byłoby to istotnym krokiem naprzód do wysłania człowieka na Marsa. Jakby nie patrzeć możliwość wytwarzania tlenu na bieżąco już na Marsie sprawia, że nie trzeba zabierać zapasów z Ziemi.