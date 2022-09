Powrót na uczelnię 2022. Plus przygotował ofertę nie tylko dla studentów

Przyda się też dobry aparat, bo w akademickich warunkach korzysta się z niego niemal bez przerwy – nie tylko do robienia zdjęć znajomym, ale też do odpisywania notatek z wykładu robienia notatek czy skanowania dokumentów. Obowiązkowo powinniśmy też sięgać po smartfony wyposażone w łączność 5G, którego zasięgiem objętych jest już ponad połowa mieszkańców Polski. A 5G to zupełnie nowa jakość łączności bezprzewodowej, oferująca ogromną szybkość transferu przydatną zarówno do nauki, jak i do zabawy.