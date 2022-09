Hulajnoga NIU KQi2 Pro - porównanie z Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2

Hulajnóg elektrycznych używam od kilku lat i uważam je za świetny środek transportu na krótkich dystansach w mieście. Przez moje ręce na przestrzeni lat przewinęło się sporo takich urządzeń, ale z firmą NIU mam do czynienia po raz pierwszy. Producent wypożyczył mi do testów model NIU KQi2 Pro, dlatego by mieć jakiś punkt odniesienia, porównamy tę hulajnogę do prawdopodobnie najpopularniejszego modelu w Polsce, czyli Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Porównanie będzie tym bardziej ciekawe, że oba sprzęty kosztują mniej więcej tyle samo, czyli ok. 2500 zł.