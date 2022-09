Pancerny smartfon czy zwykły smartfon w etui? Szukamy odpowiedzi rozbierając HAMMERA Blade 3

Jego wytrzymałość i odporność to więc wartość dodana i pewna gwarancja, że może posłużyć dłużej. Jeżeli więc należysz do osób, którym zdarza się upuścić smartfon, bądź jesteś nadaktywny lub pracujesz w trudniejszych warunkach, to taki wzmocniony smartfon jest zdecydowanie dla ciebie. Co więcej, nawet jeżeli nie zaliczasz się do tych osób, to ze względu na design i charakterystykę, taki smartfon też może okazać się odpowiednim wyborem. Dlatego jeżeli zależy ci na wytrzymałym urządzeniu, to może zamiast kupować “normalny” telefon i pakować go w etui i szkło hartowane (które i tak nie oferują przesadnie wysokiej wytrzymałości) warto sięgnąć po tego typu smartfon. I nie jest to nawet kwestia gustu, tylko głos rozsądku.