A teraz coś dla samochodziarzy: kraby mogą być przyszłością motoryzacji

Baterie powszechnie utożsamiamy z wszelką przenośną elektroniką, ale w praktyce znajdujemy je również w innych urządzeniach mobilnych, takich jak samochody elektryczne czy hulajnogi elektryczne. Choć samochody elektryczne już same w sobie są dużym krokiem w pracach nad uczynieniem współczesnego społeczeństwa bardziej eko, to nadal ekolodzy mają dużo do powiedzenia w kwestii biodegradowalności ich akumulatorów.