DJI Osmo Mobile 6 - fajny gimbal dla wujka z wesela

Co na tym tle wnosi nowy DJI OM 6? Przede wszystkim pokrętło, którym można sterować zoomem obiektywu lub ostrością. Do tego gimbal stał się sprytniejszy, bo uruchamia się od razu kiedy rozłożymy jego ramię, a wyłącza wtedy, gdy je złożymy. Nie będzie się więc rozładowywał w plecaku, jeśli zapomnimy go wyłączyć. Nowością jest też "ekranik", który w sprytny sposób wykorzystuje podświetlenie LED-ami. Do tego są nowości programowe, bo aplikacja DJI Mimo potrafi teraz nagrywać w HDR. Czas najwyższy. A jeśli jesteśmy przy czasie, akumulator wystarcza teraz na 6,5 godz., czyli kilkadziesiąt minut dłużej niż w poprzedniku.