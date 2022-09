Sztuczna inteligencja wypierze twoje majty szybciej i taniej. Algorytmy SI w sprzętach AGD imponują

Funkcja Steam Plus to połączenie gorącego powietrza o temperaturze do 120 C i pary, co pozwala gotować takie potrawy jak ziemniaki, buraki, marchew, soczewica i fasola nawet o 35 proc. szybciej niż w przypadku gotowania na czystej parze, zachowując jednocześnie ich wygląd, makro- i mikroskładniki oraz strukturę. Wiele osób uwielbia chrupiące, głęboko smażone potrawy, aczkolwiek wolałoby uniknąć tłuszczu. Obecnie jest to możliwe dzięki funkcji air frying, czyli smażeniu potraw przy użyciu gorącego powietrza i bardzo małej ilości oleju. Do tej pory wymagało to zakupu i wykorzystania osobnego urządzenia - ale nie każda kuchnia dysponuje taką przestrzenią. W nowych piekarnikach Bosch Serii 8 funkcja Air Fry jest standardem.