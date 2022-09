Minutę po starcie nieprawidłowo działająca rakieta odpaliła system ratunkowy. Blue Origin ma problem

Spośród wszystkich gigantów kosmicznych, którzy w 2021 roku oficjalnie wprowadzili świat w erę turystyki kosmicznej, tylko należąca do Jeffa Bezosa firma Blue Origin nie ograniczyła się do jednego lotu pasażerskiego. Na przestrzeni kilkunastu miesięcy w kosmos poleciało sześć osobnych grup turystów. Za każdym razem do wyniesienia ludzi ponad umowną granicę kosmosu na wysokości 100 km (linia Karmana) służyła rakieta New Shepard, na szczycie której instalowano sześcioosobową kapsułę pokładową. Łącznie rakiety New Shepard wykonały już 23 loty, w tym sześć lotów załogowych.