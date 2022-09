Polscy więźniowie się ucieszą. Naukowcy opracowali bezbolesne tatuaże

Biorąc pod uwagę specyfikę zabiegu, trudno sobie wyobrazić, aby tatuaż sprowadzić do prozaicznego udania się do apteki, a następnie przyklejenia plastra w zaciszu własnego domu. Teraz już nie musimy sobie tego wyobrażać, bo uczeni z Instytutu Technicznego w Georgii opracowali tanie, bezbolesne i bezkrwawe tatuaże w formie plastrów do samodzielnego przyklejenia.