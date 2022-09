Asus ROG Phone 6D to ostateczny smartfon dla graczy. Jest też edycja specjalna dla fanów Batmana

Kilka różnic zaszło jednak w modelu ROG Phone 6D Ultimate, który w standardzie wyposażony jest w 16 GB RAM-u i 512 GB pamięci masowej, jednak różni się od innych wersji specjalnymi „drzwiami”, które Asus nazywa AeroActive Portal. Służą one temu, by po podłączeniu dołączonego do zestawu wentylatora AeroActive Cooler 6 doprowadzać do układu chłodzenia jeszcze więcej zimnego powietrza, co powinno się przełożyć na wydajność termiczną o 20 proc. wyższą niż w pozostałych modelach.