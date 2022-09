Ludzie: mamy dość Adobe, przechodzimy na Figmę. Adobe: ok, to kupujemy Figmę

W oficjalnym ogłoszeniu o podpisaniu porozumienia sprzedażowego czytamy, iż Adobe przejęło Figmę przede wszystkim po to, by przyspieszyć rozwój własnych aplikacji chmurowych. Sama Figma zaś ma pozostać niezależnym tworem, z niezmienionym zespołem odpowiedzialnym za jej rozwój. Nie ma co się jednak łudzić – nawet jeśli Figma nie stanie się integralną częścią Creative Cloud, to można się spodziewać, że co lepsze funkcje programu będą trafiać do Adobe Xd, które w końcu wchłonie Figmę w całości. To tylko kwestia czasu. Dziś obie firmy ogłosiły podpisanie porozumienia, zaś przejęcie ma się zakończyć w 2023 r., jeśli oczywiście przejdzie pozytywnie weryfikację antymonopolową.