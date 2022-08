Na orbicie powstanie komercyjna szklarnia. Zgadnijcie, co w niej będzie rosło

Jak w przypadku wielu młodych startupów ze strony Redwire Corp. mamy póki co jedynie zapewnienia i ogrom ambicji. Jak na razie firma nie przedstawiła nawet wizualizacji przedstawiających szklarnię, która miałaby dołączyć do ISS. To dość zdumiewające, zważając na fakt, że przedstawiciele firmy mówią o starcie modułu szklarni już za kilka miesięcy. Gdyby faktycznie miałoby do takiego startu dojść, to szklarnia zasadniczo powinna być już gotowa. Jeżeli jednak nie ma nawet wizualizacji, to przesadny optymizm przedstawicieli firmy wydaje się podejrzany.