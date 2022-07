Na Księżycu znaleźli miejsca, gdzie panuje idealna temperatura dla ludzi. Nic tylko tam zamieszkać

Owszem, Księżyc wciąż jest zupełnie nieprzystosowany do tego, aby na jego powierzchni mieszkali ludzie. Jakby nie patrzeć, nie znajdziemy tam jakiejkolwiek atmosfery, przez co w ciągu trwającego 14 dni dnia księżycowego temperatura na powierzchni sięga +127 stopni Celsjusza, aby w ciągu trwającej tyle samo nocy spaść do -173 stopni Celsjusza. Nie są to zakresy temperatur, do których człowiek, nawet ubrany w specjalne skafandry księżycowe (których NASA nie potrafi zbudować od lat mimo wydania miliarda dolarów) jest w stanie się przyzwyczaić.