Jeżeli już chcecie się ustawić w kolejkę, to najpierw trzeba się uzbroić w cierpliwość - póki co SeaPody będą powstawały w Panamie. Jeżeli firma przez kilka lat nie zniknie z rynku, to być może jej produkty trafią także do nas. Koszt budowy, w zależności od wyposażenia to od 300 000 do 1,5 mln dol. No cóż, nikt przecież nie mówił, że będzie tanio. Z drugiej strony… wyobrażacie sobie wilgoć w takiej chatce stojącej chociażby na środku jeziora?