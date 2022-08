Naukowcy wyliczyli, o ile zmniejszyłaby się emisja CO2, gdyby kierowcy przesiedli się na rowery

Autorzy opracowania przekonują, że rowery mogą mieć do odegrania w przyszłości równie ważną rolę co samochody elektryczne w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Do tego jednak trzeba będzie zainwestować w infrastrukturę i przede wszystkim w zmianę mentalności miłośników aut spalinowych nierozumiejących, że naprawdę codzienne pokonywanie 2-10 kilometrów do pracy samochodem da się zamienić na rower i ani świat się od tego nie skończy, ani godności nikomu to nie odbierze.