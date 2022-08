Ruszają do akcji, gdy dojdzie do katastrofy. Jak wygląda ratownictwo górnicze w Polsce?

Myśląc o katastrofach górniczych większość postronnych obserwatorów ma pewnie przed oczami obraz kopalni Wujek z 2009 r., kiedy to na skutek wyniku metanu śmierć poniosło 20 górników. W 2015 r., w tej samej kopalni, na skutek wstrząsu o sile 4,2 stopni w skali Richtera doszło do zawalenia szybu i śmierci dwóch górników. Była to również najdłuższa akcja ratownicza w polskim górnictwie, trwająca aż 67 dni.