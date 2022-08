Pracownicy nie dowierzali. W Dolinie Śmierci utknęło tysiąc osób

Choć część współczesnych klimatologów podaje ten odczyt w wątpliwość, to warto tutaj zauważyć, że zarówno w 2020, jak i w 2021 roku już przy pomocy współczesnych instrumentów odnotowano tam temperaturę 54,4 st. Celsjusza. Wątpliwości co do ekstremalności tych warunków nie ma żadnych. Wilgotność powietrza? Około 1 procenta. Efekt? Wieczna susza i warunki niezwykle niebezpieczne dla wszystkich śmiałków, którzy wpadliby na pomysł przemierzenia doliny w ciągu dnia na piechotę. Było ich wielu, żyje niewielu.