Chyba powinienem umrzeć. Sprawdziłem "pole elektromagnetyczne" gadżetem z Lidla za 70 zł

Co stanie się, gdy człowiek mający niewiele wspólnego z fizyką weźmie do ręki stosunkowy tani miernik pola elektromagnetycznego? Albo się przerazi, że chcą go usmażyć, bo zobaczy często czerwoną lampkę, albo machnie ręką i powie: "nic z tego nie rozumiem". Mnie bliżej do tej drugiej osoby, ale boję się, że to pierwsi będą bardziej krzykliwi.