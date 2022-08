Polacy wydrukowali czaszkę w 3D, żeby pomóc w operacji dziecka

Technologia SLA naświetla całą warstwę około 2 sekund i robi to na raz, tj. wszystkie modele na polu roboczym są naświetlane w tym samym czasie. W technologii SLS stosowany jest laser, który musi "obrysować" każdy element obiektu drukowanego 3D. To powoduje, że laser przebiega przez kilometry ścieżek - to chwilę trwa oczywiście. Techniki są zróżnicowane bowiem uzyskujemy inne właściwości mechaniczne oraz wizualne. W przypadku casu czaszki - obydwie były niezwykle przydatne. Jedna z miękkiej żywicy, uzyskana szybciej jako prototyp, a następnie docelowa z nylonu już o finalnych parametrach – wyjaśnia.