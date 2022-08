LG UltraGear 32GQ950-B zaciekawił mnie jednak o tyle, że oferuje wszystko to, co chciałbym mieć w wymarzonym monitorze. Z jednej strony duży rozmiar, wysoką rozdzielczość i szybkie odświeżanie, a z drugiej możliwość kalibracji kolorów i wykorzystania ekranu w pracy z grafiką. Czy tak jest w istocie? Nie do końca, ale to i tak jeden z najlepszych monitorów do gier, jaki kiedykolwiek stanął na moim biurku.