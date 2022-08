Naukowcy alarmują. Ludzkość nie jest przygotowana na erupcję megawulkanu

Tymczasem znacznie bardziej nam zagraża zupełnie inne zjawisko, które właściwie nie pojawia się w przekazie medialnym. Kiedy bowiem słyszeliście choćby wzmiankę o tym, że zagraża nam naprawdę potężna eksplozja wulkanu? Brak takich informacji jest tym bardziej dziwny, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że od czasu do czasu wulkany się odzywają. Najczęściej są to niewielkie erupcje, choć od czasu do czasu dochodzi do dużych eksplozji. Wystarczy tutaj wymienić chociażby wybuch wulkanu Hunga Tonga, czy pamiętną eksplozję islandzkiego Eyjafjallajokull. Nawet przy okazji takich wydarzeń w dyskusji publicznej nie pojawia się temat groźniejszych erupcji wulkanicznych.