Betonoza może być spoko. Katowice pokazują, że da się to zrobić dobrze

Ilekroć jestem w Katowicach, zaskakuje mnie, że to miejsce żyje. Problemem typowych betonowych rynków – jak choćby w Radomiu – jest to, że to martwe przestrzenie. Nic dziwnego: na rozgrzanej patelni nikt nie chce przebywać, by nie powtórzyć losu usmażonych jajek.