Szklana kula Canona mówi: dołek sprzedaży aparatów za nami, a od teraz będzie lepiej. Wierzycie?

Firmy fotograficzne nareszcie zaczynają wychodzić z covidowego dołka. W czasie pandemii sprzedaż całkowicie się zawaliła, bo klienci nie mieli bodźców do zakupu aparatów. Podstawowy dział konsumencki (czyli zwykli Kowalscy) anulowali wszystkie wyjazdy, więc nie potrzebowali nowego aparatu. Z kolei profesjonaliści stracili zlecenia (ślubne, koncertowe, eventowe, etc.), więc tym bardziej nie był to moment na zmianę sprzętu. Teraz nastąpiła korekta, a Canon urósł o 11 proc. w ujęciu rok do roku.