Świetna promocja Banku Pekao. Odbierz voucher o wartości 420 zł i dostęp do CANAL+ online

Jak skorzystać z promocji? To proste: wystarczy założyć konto osobiste z kartą Visa za pośrednictwem strony internetowej www.pekao.com.pl/konto, na selfie w aplikacji PeoPay - w tym przy użyciu aplikacji mObywatel lub w dowolnym oddziale Banku Pekao S.A. Przy zakładaniu konta online należy pamiętać o wpisaniu kodu promocji CANAL. Po pomyślnym założeniu konta należy wykonać przynajmniej 5 transakcji kartą Visa Banku w każdym z dwóch pierwszych miesięcy od założenia konta - w sumie 10 transakcji. Vouchery, niezależnie od daty przystąpienia do promocji będą ważne do 31 marca 2023 roku.