Zakładanie konta w banku proste jak nigdy. W Banku Pekao wystarczy do tego mObywatel

Następnie należy wkleić kod do aplikacji mObywatel oraz potwierdzić przekazanie danych do Banku Pekao. Wszystkie niezbędne dane klienta potrzebne do otwarcia rachunku zostaną przekazane do banku automatycznie. W kolejnym kroku aplikacja zrobi klientowi selfie. Po uzupełnieniu danych, klient zatwierdzi umowę kodem przesłanym w SMS, po czym ustali numer PIN do logowania w aplikacji PeoPay.