– Ksywka nie kłamie – zaczyna LUq. – Filip był złotym dzieckiem polskiego CS-a. Zaczął trenować bardzo wcześnie. Jego ojciec, Janusz, był specjalistą IT i już w latach 90. budował sieci komputerowe w swoim bloku. Do gry wciągnął całą rodzinę, żonę - „yrenka” i córkę - „Martwa”. – Mało brakowało, a Kubscy mogliby wystawić własną drużynę – żartuje zibi. Gdy Zbyszek pierwszy raz zmierzył się z Neo w pojedynku 1 na 1, był pod wrażeniem umiejętności podrostka. – Każdy z nas miał trochę talentu, ale do wprawy dochodziliśmy przez lata. Neo miał to wszystko we krwi.