Koniec XX wieku. Gralnie podbijają postpeerelowską rzeczywistość. "Kafejki oferowały bogatszy repertuar niż rekolekcje"

Przyszłość pokazała, że zakaz odwiedzania PointNetu wyszedł dwójce na dobre. Szybko trafili do GryNetu, gdzie czekał na nich Elvis. – Nie od razu trafiliśmy do pierwszego składu. Najpierw trzeba było nabić nieco expa, czyli punktów doświadczenia – śmieje się zibi. Dostanie się do kafejkowego klanu miało niezaprzeczalne plusy. Oprócz prestiżu była to możliwość gry za darmo. – Elvis otworzył nam drzwi do prawdziwego farmienia (celowe wykorzystywanie słabszych przeciwników, ale tu oznacza granie za darmo bez ograniczeń – przyp. red.), któremu na drodze nie stawała szkoła – mówi LUq. Razem z zibim przychodzili codziennie, a Elvis przyjął ich do swojego klanu. Rozumieli się z nim bez słów.