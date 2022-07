Jak podkreśla Organizacja, jednym z wyzwań przy nazywaniu fal upałów jest fakt, że nie da się precyzyjnie określić przebiegu oraz stopnia zagrożenia upału. Według WMO, choć dla wyższych szerokości georgaficznych upały można przewidzieć nawet z dziesięciodniowym wyprzedzeniem, to na obszarach bliższych równikowi niemożliwe jest przewidzenie upału nawet z trzydniowym wyprzedzeniem. Ponadto - zdaniem WMO - nadawanie nazw na podstawie prognoz może prowadzić do kolejnych problemów, gdyż upał może nie wystąpić, okazać się mniej poważnym zagrożeniem lub wystąpić w innym miejscu niż przewidywano. Tym samym WHO chce uniknąć sytuacji, w której nadawanie upałom nazw prowadziłoby do "fałszywych alarmów".